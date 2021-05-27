Италия

Итальянский специалист в ближайшее время возглавит миланский Интер.

Лацио на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Симоне Индзаги.

"Мы уважаем пересмотренное решение мнение тренером, и прежде всего, игроком, который столько лет был связан с семьей Лацио и многими успехам "бьянкочелести", — говорится в заявлении римского клуба.

Ранее сообщалось, что 45-летний итальянец передумал продлевать контракт с "орлами" и принял решение возглавить Интер, так как миланский клуб покинул Антонио Конте.

В минувшем сезоне Лацио под руководством Индзаги занял шестое место в турнирной таблице Серии А, а Интер стал чемпионом Италии.

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