Италия

Новое соглашение итальянского центрбека с "нерадзурри" рассчитано до лета 2024 года.

Интер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником Алессандро Бастони.

22-летний итальянец подписал с "нерадзурри" новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Алессандро Бастони провел в футболке Интера 41 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отдать четыре результативные передачи.

Помимо этого, молодой центрбек заработал 8 желтых карточек, 6 из которых пришлись на итальянское первенство, а 2 — на групповой этап Лиги чемпионов.

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