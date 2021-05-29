Италия

Специалист сменил клуб в Серии А.

Хорватский тренер Иван Юрич, который покинул Верону по окончанию сезона, объявлен новым наставником Торино.

С 45-летним специалистом туринский клуб заключил контракт на три года, до 2024 года.

Стоит отметить, что на данном посту Юрич сменил Давиде Николу. Клуб по итогам минувшего сезона финишировал на 17-й позиции.

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