Италия

Еще одна тренерская отставка произошла в Серии А.

Главный тренер Вероны Иван Юрич принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба "мастифов".

Контракт со специалистом был рассчитан до 2023 года, однако стороны пришли к решению закончить сотрудничество.

Руководство поблагодарило Юрича за два сезона, которые он провел в клубе и результат, который благодаря наставнику клуб достиг.

Минувший сезон Верона завершила на 10 месте в таблице Серии А. Юрич, по слухам, продолжит тренерскю деятельность в Торино.