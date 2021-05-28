Еще одна тренерская отставка произошла в Серии А.
Иван Юрич, Getty Images
28 мая 2021, 13:58
Главный тренер Вероны Иван Юрич принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба "мастифов".
Контракт со специалистом был рассчитан до 2023 года, однако стороны пришли к решению закончить сотрудничество.
Руководство поблагодарило Юрича за два сезона, которые он провел в клубе и результат, который благодаря наставнику клуб достиг.
Минувший сезон Верона завершила на 10 месте в таблице Серии А. Юрич, по слухам, продолжит тренерскю деятельность в Торино.