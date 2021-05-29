Италия

Полузащитник Манчестер Юнайтед прокомментировал последний футбольный год, который он провел в аренде в Милане.

Сезон-2020/21 португальский защитник Диогу Далот, чей контракт принадлежит английскому Манчестер Юнайтед, провел на правах арендного соглашения в итальянском Милане.

22-летний футболист принял участие в 34-х матчах "россонери", забив при этом два гола и отдав три результативные передачи, однако по окончанию футбольного года его судьба все равно оказалась в подвешенном состоянии.

В интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport футболист рассказал о впечатлениях от выступлений в стане Милана, а также высказал мнение относительно своего будущего.

"Мне нравится то, что моя работа начала все больше цениться в последнее время. Итальянцы помешаны на футболе — только и говорят о нем, поэтому быть частью этой культуры было для меня фантастическим опытом. Я чувствую, что прогрессирую. В том числе — в тактическом плане.

Чему-то я научился уже в Милане, что-то привез с собой из прошлых клубов. Серия А показала мне правильный прессинг у чужой штрафной, что сложно познать защитникам в той же Англии. Очень много информации пришлось через себя пропустить.

Однако, мне всегда помогал Стефано Пьоли. Он научил меня тому, что необходимо выдерживать концентрацию по ходу всей игры, быть ее частью. Также, он заставил нас на собственном опыте прочувствовать, что все то, что мы изучали на тренировках, неизменно воплощалось на поле.

Нашей целью в этом сезоне было попадание в Лигу чемпионов. На определенном этапе мы играли настолько хорошо, что уже начали смотреть в сторону Скудетто, но первоначальная задача всегда была на переднем плане. Мы счастливы, что сумели добиться успеха. Мы играли без фанатов — вот где скрывается худший момент этого сезона. Все остальное — можно было поправить.

Считаю, что у меня был фантастически год, который принес мне много новых знакомств с прекрасными людьми. Играть за Милан было большим удовольствием, но теперь передо мной стоит выступление на чемпионате Европы, и я действительно не знаю, что будет после него", — подытожил португальский футболист.

Напомним, что перед Евро-2020 Португалия сыграет контрольные поединки против Испании и Израиля, после чего на групповом этапе будет сражаться с Венгрией, Германией и Францией.