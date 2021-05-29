Специалист после паузы вернулся в Серию А.
Лучано Спаллетти, Getty Images
29 мая 2021, 11:51
Наполи на своем официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти новым главным тренером.
Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с опытным специалистом. К работе он приступит с певого июля.
На посту наставника неаполитанцев 62-летний коуч сменил Дженнаро Гаттузо, который ушел в Фиорентину.
Напомним, Спаллетти известен в Италии по работе с Ромой, Удинезе и другими клубами. Последним местом работы был миланский Интер.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.