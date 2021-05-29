Италия

Специалист после паузы вернулся в Серию А.

Наполи на своем официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти новым главным тренером.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с опытным специалистом. К работе он приступит с певого июля.

На посту наставника неаполитанцев 62-летний коуч сменил Дженнаро Гаттузо, который ушел в Фиорентину.

Напомним, Спаллетти известен в Италии по работе с Ромой, Удинезе и другими клубами. Последним местом работы был миланский Интер.

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