Возрастной голкипер также имеет предложения от Олимпиакоса и двух клубов из Бразилии.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
29 мая 2021, 13:30
Парма, вылетевшая из итальянской Серии А по итогам минувшего сезона, надеется на возвращение в свою команду Джанлуиджи Буффона, который объявил о своем уходе из туринского Ювентуса.
Как сообщает Football Italia, 43-летний итальянец ранее заявил в интервью, что в Италии он не будет выступать за другие команды, кроме Ювентуса и Пармы.
Ввиду этого "крестоносцы" попытаются заключить контракт с Буффоном, который является воспитанником Пармы и начинал в этом клубе свою карьеру.
Однако новичок Серии Б явно встретится с конкуренцией в борьбе за подписание возрастного голкипера. Отмечается, что в услугах Буффона также заинтересован Олимпиакос и два клуба из Бразилии, которые не уточняются.
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