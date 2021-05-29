Италия

Возрастной голкипер также имеет предложения от Олимпиакоса и двух клубов из Бразилии.

Парма, вылетевшая из итальянской Серии А по итогам минувшего сезона, надеется на возвращение в свою команду Джанлуиджи Буффона, который объявил о своем уходе из туринского Ювентуса.

Как сообщает Football Italia, 43-летний итальянец ранее заявил в интервью, что в Италии он не будет выступать за другие команды, кроме Ювентуса и Пармы.

Ввиду этого "крестоносцы" попытаются заключить контракт с Буффоном, который является воспитанником Пармы и начинал в этом клубе свою карьеру.

Однако новичок Серии Б явно встретится с конкуренцией в борьбе за подписание возрастного голкипера. Отмечается, что в услугах Буффона также заинтересован Олимпиакос и два клуба из Бразилии, которые не уточняются.

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