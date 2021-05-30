Генрих Мхитарян, Getty Images
30 мая 2021, 08:52
Как известно, со следующего сезона португальский наставник Жозе Моуриньо возглавит римскую Рому, поэтому его приход на пост главного тренера "волков" сразу породил слухи о возможных проблемах с попаданием в составе для отдельных исполнителей.
В первую очередь, это касалось армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, с которым "Особенный" имел конфликт еще во времена работы в Манчестер Юнайтед.
Однако, согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, мы вправе говорить о некой революции в отношения между игроком и наставником, так как Рома в ближайшее время намерена положить на стол переговоров перед Мхитаряном соглашение о продлении контракта на два года.
Действующий договор футболиста со с командой завершается в конце июня 2021-го года, поэтому вопрос о продлении стоит достаточно остро, если римляне в конечном итоге не хотят отпустить игрока задаром.
Согласно новым условиям сделки, Мхитарян будет получать в гол 4,5 млн евро, к которым также могут прибавиться бонусы за удачное выступление. При этом, клуб поставил перед игроком условие — Генриху необходимо окончательно определиться со своим ответом в течении 48-и часов.
В текущем сезоне под руководством Паулу Фонсеки Мхитарян провел 46 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
Напомним, что недавно Мхитаряна не пригласили в лагерь национальной сборной Армении, что вызвало у него негативную реакицю.