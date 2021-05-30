Италия

Жозе Моуриньо намерен дать шанс армянскому полузащитнику?

Как известно, со следующего сезона португальский наставник Жозе Моуриньо возглавит римскую Рому, поэтому его приход на пост главного тренера "волков" сразу породил слухи о возможных проблемах с попаданием в составе для отдельных исполнителей.

В первую очередь, это касалось армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, с которым "Особенный" имел конфликт еще во времена работы в Манчестер Юнайтед.

Однако, согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, мы вправе говорить о некой революции в отношения между игроком и наставником, так как Рома в ближайшее время намерена положить на стол переговоров перед Мхитаряном соглашение о продлении контракта на два года.

Действующий договор футболиста со с командой завершается в конце июня 2021-го года, поэтому вопрос о продлении стоит достаточно остро, если римляне в конечном итоге не хотят отпустить игрока задаром.

Согласно новым условиям сделки, Мхитарян будет получать в гол 4,5 млн евро, к которым также могут прибавиться бонусы за удачное выступление. При этом, клуб поставил перед игроком условие — Генриху необходимо окончательно определиться со своим ответом в течении 48-и часов.

В текущем сезоне под руководством Паулу Фонсеки Мхитарян провел 46 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что недавно Мхитаряна не пригласили в лагерь национальной сборной Армении, что вызвало у него негативную реакицю.