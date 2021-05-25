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Полузащитник Ромы остался недоволен тем, что пропустит сбор своей национальной команды.

Сезон клубного футбола подошел к своему логическому завершению, поэтому перед тем, как отправиться в долгожданный летний отпуск, ряд футболистов, чьи национальные команды не были задействованы в проведении чемпионата Европы-2020 и Олимпийских играх, проведут контрольные поединки рамках противостояния сборных.

Армения не стала исключением из данного правила, поэтому начло июня для нее ознаменуется гостевыми встречами против Хорватии и Швеции.

Однако, когда испанский специалист Хоакин Капаррос формировал окончательный вид заявки на предстоящий для его команды сбор, то в ней не нашлось места для полузащитника римской Ромы Генриха Мхитаряна, который во время мартовских матчей квалификации к чемпионату мира-2022 отсутствовал из-за повреждения икроножной мышцы.

32-летний полузащитник "волков", который защищает цвета своей национальной команды с января 2007-го года, уже успел поделиться своими эмоциями от неоднозначной ситуации.

"К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении проинформировал меня, что по каким-то причинам я не был вызван на предстоящие игры.

Приведенные официальные доводы меня не убедительны. Однако, желаю удачи нашим ребятам в следующих матчах", — написал футболист в своем Twitter.

Стоит напомнить, что Армения достаточно успешно стартовала в квалификации на мундиаль в Катаре, и после трех туров в группе с Северной Македонией, Германией, Румынией, Исландией и Лихтенштейном, занимает лидирующую позицию с девятью набранными очками.