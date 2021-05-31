Италия

Защитник сборной Турции рассказал о своих ожиданиях от Евро-2020, а также о быту в туринском клубе.

Сборная Турции уже совсем в скором времени будет принимать участие в матче-открытия чемпионата Европы-2020, где ее соперником станет национальная команда Италии.

По стечению обстоятельств, турецкий центральный защитник туринского Ювентуса Мерих Демирал будет вынужден сыграть на международном форуме против своих одноклубников, а своими ожиданиями от этих поединков он поделился в интервью фанатскому сайту "зебр" juvenews.com.

"Игроки сборной Турции обожают, когда на них оказывается давление, ведь они представляют лучшие лиги мира, и прекрасно знают, как необходимо себя вести в подобных ситуациях. Ничего не может быть для нас лучше, чем находиться под постоянным давлением.

В нашей команде все будут биться друг за друга до последнего, поэтому я не сомневаюсь в нашем хорошем выступлении на грядущем Евро. Стартовый матч против Италии — отдельная история для меня. Очень принципиальная игра.

Играть в Италии против Италии — особенное чувство. В раздевалке перед тренировками партнеры по сборной и Ювентуса часто подкалывали меня по этому поводу. Кьеллини и Бонуччи постоянно этим занимались, но и я тоже не оставался в стороне. Помню, Дорджо как-то спросил меня, как там дела у Бурака Йылмаза. Итальянцы прекрасно знают наших игроков, и чувствуют опасность.

В Турине я очень привязан к Буффону. Джиджи — особенный человек, он очень скромный и всегда готов поддержать другого, за что я могу ему быть только благодарен. Да и тот же Кьеллини — ему 37 лет, но возможность увидеть, как он вкалывает на тренировках — дорогого стоит.

Буффону уже 42, но он тренируется, будто бы ему 25. Дибала и Роналду часто мне говорили, что я должен брать пример со своих партнеров по обороне. Работать с такими людьми — колоссальный опыт.

Кстати, Криштиану хочет изучать турецкий язык, и каждый день просит меня дать ему несколько уроков. Остальные партнеры с радостью к нему подключаются, а я взамен прошу Роналду и Дибалу научить меня испанскому", — подытожил турецкий защитник.

До старта чемпионата Европы-2020, сборная Турции сыграет товарищеский матч против Гвинеи и должна была провести контрольную игру против Северной Ирландии, но ее было принято решение отменить из-за COVID-19.