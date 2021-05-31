Италия

Датский хавбек высказался о своем будущем.

Атакующий полузащитник Кристиан Эриксен отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера Интера после чемпионского сезона в Серии А.

"Уход Конте стал настоящей неожиданностью на фоне нашего недавнего триумфа. У меня отношения с ним всегда были хорошими, но у нас были разные взгляды на футбол".

"Мое будущее? Я поговорю с руководством Интера после Евро-2020. Я хотел играть на более атакующей позиции", — приводит слова Эриксена журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что Антонио Конте ведет переговоры с мадридским Реалом.