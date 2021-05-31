Датский хавбек высказался о своем будущем.
Антонио Конте и Кристиан Эриксен, Getty Images
31 мая 2021, 14:34
Атакующий полузащитник Кристиан Эриксен отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера Интера после чемпионского сезона в Серии А.
"Уход Конте стал настоящей неожиданностью на фоне нашего недавнего триумфа. У меня отношения с ним всегда были хорошими, но у нас были разные взгляды на футбол".
"Мое будущее? Я поговорю с руководством Интера после Евро-2020. Я хотел играть на более атакующей позиции", — приводит слова Эриксена журналист Николо Скира.
Ранее появлялась информация, что Антонио Конте ведет переговоры с мадридским Реалом.