Италия

Итальянский наставник точно не останется без работы на следующий сезон.

После ухода из миланского Интера главного тренера Антонио Конте, о котором Football.ua сообщал ранее, итальянский специалист начал поиски своего будущего места работы.

Однако, согласно последней информации относительно ухода Зинедина Зидана из мадридского Реала, для 51-летнего наставника открывается прекрасная перспектива возглавить "галактикос".

Это подтверждает и информация от журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, который сообщил, что ближайшее окружение Антонио Конте и менеджмент мадридского Реала начали переговоры о потенциальном сотрудничестве.

Напомним, что в подошедшем к концу сезоне итальянский специалист привел к чемпионскому титулу миланский Интер, а на более ранних этапах своей тренерской карьеры добивался успехов с туринским Ювентусом и лондонским Челси.