Италия

Футболист был ключевым в своем клубе в минувшем сезоне.

Даже при условиях неоднозначной ситуации внутри клуба, новоиспеченный чемпион Италии Миланский Интер все равно продолжает поиски путей для усиления своего кадрового потенциала.

Так, согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, скауты "нерадзурри" заприметили полузащитника сардинского Кальяри Найтана Нандеса, уже успев при этом провести определенные переговоры с руководством 16-й команды по итогам минувшего сезона итальянской Серии А.

25-летний уругвайский полузащитник в прошлом сезоне провел 34 матча за свой клуб, отличившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Текущая трансферная стоимость игрока, у которого на руках действующий контракт с клубом до 2024-го года, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.

Однако, в условиях неустойчивого финансового положения, миланский клуб старается сбить ценник за футболиста, предложив Кальяри тройку своих юных исполнителей: нападающих Себастьяно Эспозито и Мартина Сатриано, а также голкипера Мишеля ди Грегорио.