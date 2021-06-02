Италия

Стефано Пьоли запланировал глубокую кадровую чистку в обмен на крупное подписание.

В минувшем сезоне итальянской Серии А фриульский Удинезе не особо хватал звезды с неба, заняв итоговую 14-ю позицию в турнирной таблице, однако очередной успешный лично для себя сезон провел его центральный полузащитник Родриго де Пауль, благодаря чему попал в поле зрения сразу нескольких клубов.

Ранее, Football.ua сообщал об интересе мадридского Атлетико относительно подписания данного футболиста, а конкуренцию "матрасникам" в этом вопросе могут составить неаполитанский Наполи, который хочет подстраховать себя от возможного ухода Лоренцо Инсинье, и Милан, который теперь вынужден искать замену Хакану Чалханоглу.

А поскольку турецкий полузащитник, равно как и голкипер Джанлуиджи Доннарумма ранее, покинет команду в статусе свободного агента из-за подошедшего к завершению контракта, то "россонери" придется подыскать другие источники финансовых средств.

Как сообщает журналист ресурса Calciomercato Даниэль Лонго, миланский клуб намерен расстаться сразу с пятью, неназванными источником, своими футболистами, дабы обеспечить конкурентное предложение в борьбе за 27-летнего аргентинского полузащитника, трансферную стоимость которого Transfermarkt оценивает в 38 млн евро.

За прошлый сезон де Пауль забил девять голов и отдал 11 результативных передач в 38-и матчах за свой клуб.