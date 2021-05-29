Италия

Мадридский клуб намерен усилить центральную линию.

Ранее, Football.ua сообщал, что мадридский Атлетико намерен в ближайшее трансферное окно провести усиление своей центральной линии за счет приглашения полузащитника туринского Ювентуса Родриго Бентанкура.

Также, поступала информация, что уругваец может стать частью сделки по желанному для "зебр" Саулю Ньигесу.

Однако, согласно данным от итальянского журналиста Фабрицио Романо, "матрасники" могут провести трансферную кампанию и без кадровых потерь со своей стороны.

Атлетико заинтересован в приглашении центрального полузащитника итальянского Удинезе Родриго де Пауля, который в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в Серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех состязаниях.

Со стороны мадридского клуба за 27-летнего игрока, стоимость которого портала Transfermarkt оценивает в 38 млн евро, последовало предложение в 20 млн евро, к которым также присоединится Неуэн Перес, который на данный момент находится в аренде в португальском Фамаликане.