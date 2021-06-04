Боснийский хавбек стремится покинуть Барселону.
Миралем Пьянич, Getty Images
04 июня 2021, 09:59
Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может покинуть Барселону в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, боснийский хавбек лично хочет сменить клубную прописку и рассматривает вариант с возвращением в туринский Ювентус, который был предложен его агентом.
Тем не менее, несмотря на то, что в Пьяниче лично заинтересован главный тренер "старой синьоры" Макссимилиано Аллегри, Ювентус готов подписать футболиста только на правах арендного соглашения.
Напомним, Пьянич выступал за Ювентус с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне он провел в 19 матчей в Ла Лиге.
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