Италия

Боснийский хавбек стремится покинуть Барселону.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может покинуть Барселону в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, боснийский хавбек лично хочет сменить клубную прописку и рассматривает вариант с возвращением в туринский Ювентус, который был предложен его агентом.

Тем не менее, несмотря на то, что в Пьяниче лично заинтересован главный тренер "старой синьоры" Макссимилиано Аллегри, Ювентус готов подписать футболиста только на правах арендного соглашения.

Напомним, Пьянич выступал за Ювентус с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне он провел в 19 матчей в Ла Лиге.

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