Италия

Новоиспеченного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри подозревают в отмывании денег.

Итальянские СМИ эти утром разразились громкой новостью. Так, в Италию из-за границы поступили отчеты о платежах, связанные с незаконными азартными играми. Пока неизвестно, связаны ли эти игры с футболом, но все эти отчеты ведут к одному человеку — Массимилиано Аллегри.

Тренер якобы за три года получил 14 банковских переводов на общую сумму 329 тысяч евро от двух компаний — мальтийской Oia service limited и словенской Hit D.D. Nova Gorica.

Также зарегистрированы переводы на 80 тысяч евро из Монако и множество других операций, которые в итоге вызывают подозрения.

Правила Федерации футбола Италии просты и прямо запрещают делать или принимать ставки даже косвенно.

Аллегри уже успел прокомментировать обвинения: "Я твердо заявляю, что не имею отношения к какой-либо незаконной деятельности и отрицаю все обвинения в нарушении законодательства".