Италия

Итальянский специалист вернулся в Турин после двухлетнего отдыха.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера первой команды.

53-летний специалист подписал со "старой синьорой" контракт, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.

Стоит отметить, что Аллегри уже возглавлял Ювентус в период с 2014 по 2019 год, с которым завоевал пять чемпионств Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

На должности наставника туринского гранда Аллегри сменил Андреа Пирло, об уходе которого было объявлено официально несколькими часами ранее.