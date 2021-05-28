Итальянский специалист вернулся в Турин после двухлетнего отдыха.
Массимилиано Аллегри, getty images
28 мая 2021, 16:00
Ювентус на своем официальном сайте объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера первой команды.
53-летний специалист подписал со "старой синьорой" контракт, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.
Стоит отметить, что Аллегри уже возглавлял Ювентус в период с 2014 по 2019 год, с которым завоевал пять чемпионств Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка Италии.
На должности наставника туринского гранда Аллегри сменил Андреа Пирло, об уходе которого было объявлено официально несколькими часами ранее.