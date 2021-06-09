Италия

Индзаги нашел новое место работы.

Год назад Индзаги вывел Беневенто в Серию А, но тренеру не удалось удержать команду в элите и он покинул клуб.

Теперь же Филиппо нашел новую работу. Его новым клубом стал представитель Серии B Брешия.

"Я счастлив и горд, что возглавил Брешию. Благодарю президента и директора за доверие. Сделаю все возможное во благо клуба. Forza Brescia!", — cказал Индзаги.

В прошлом сезоне Брешия финишировала на седьмом месте в Серии В, но проиграла в первом же этапе плей-офф за выход в Серию А.