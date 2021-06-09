Индзаги нашел новое место работы.
Филиппо Индзаги, bresciacalcio.it
09 июня 2021, 13:21
Год назад Индзаги вывел Беневенто в Серию А, но тренеру не удалось удержать команду в элите и он покинул клуб.
Теперь же Филиппо нашел новую работу. Его новым клубом стал представитель Серии B Брешия.
"Я счастлив и горд, что возглавил Брешию. Благодарю президента и директора за доверие. Сделаю все возможное во благо клуба. Forza Brescia!", — cказал Индзаги.
В прошлом сезоне Брешия финишировала на седьмом месте в Серии В, но проиграла в первом же этапе плей-офф за выход в Серию А.