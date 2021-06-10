Италия

Делимся мыслями на счет назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера Лацио.

Это свершилось. Спустя дни переговоров для одних и ожиданий для других. В среду, 9 июня, Маурицио Сарри был официально представлен в роли главного тренера Лацио. Многозначительные намеки с сигаретами, банком и спортивным костюмом увенчались вполне логичным исходом. Да, первое, что приходит на ум – это ситуация с подписанием римлянами Марсело Бьелсы в 2016-м. Аргентинец пробыл у руля римского клуба всего три дня, после чего его покинул. Покинул, когда понял, что обещанных усилений здесь не будет.

Случится ли такое же с Сарри? Через три дня – вряд ли. Президент Лацио Клаудио Лотито, конечно, является ненавистной персоной номер один среди многих болельщиков Лацио, но его точно нельзя назвать дураком. Многие считают, что ему плевать на клуб, но тут дело не в клубе, а в репутации самого Клаудио. Второй раз вступить в одну лужу со вторым сильным и импозантным тренером – это выстрел себе в голову. И это удар в первую очередь по своей репутации, а уже потом по клубу. Другое дело, что в самом ходе работы Сарри что-то в их отношениях может пойти не так, однако это уже чуть другая парафия.

Пока откровенно смущают два фактора. Первый – слишком долгая тянучка процесса. Фраза "через пару часов Сарри подпишет контракт с Лацио" едва не успела стать мемом. Второй – это резкий перенос подписания контракта из Рима в Милан по решению юриста Сарри. Причина? А простая: в случае возникновения каких-либо споров (очевидно, что речь в 90% случаях идет о расторжении контракта), сторона Маурицио хочет, дабы они решались под миланской юрисдикцией. Ибо в Риме, извините, у Лотито море подвязок. Он ведь и политик, если кто не знает, и бизнесмен не последний в стране.

Один вывод можно сделать точно: игра Лацио изменится до неузнаваемости. При Симоне Индзаги команда играла в первую очередь на контратаках, тогда как Сарри – сторонник контроля мяча. Расстановка игроков тоже претерпит изменение с 3-5-2 на, скорее всего, 4-3-3 (или 4-2-3-1). И тут у Лотито задача – дать новому алленаторе усиление.

Сербский левый защитник Димитрие Каменович, который уже прибыл в Рим – это пока то, что известно на 100%. И это не игрок, купленный под и по просьбе Сарри, ибо информация о его подписании появилась раньше. Но то, что левый бек необходим – однозначно. Возможно, эту проблему и решат с помощью 20-летнего экс-футболиста клуба Чукарички. Но это точно не панацея от всего.

Два первых трансфера, которые должны случиться уже конкретно под Сарри – этой подписания правого защитника Элсида Хисая (хотя на этой позиции у "орлов" имеются Мануэль Лаццари и Адам Марушич) и центрального – еще одного серба Николы Максимовича. По первому сомнений нет никаких, ведь Сарри не просто работал с ним в Эмполи и Наполи – тут ведь ещё албанские связи Таре могут войти в игру. Максимович же в Наполи основой основ явно не был, и был даже отдан в аренду в московский Спартак, но за годы после расставания Маурицио и "партенопеи" Никола явно прибавил.

В центре поля, очевидно, ключевым игроком будет Луис Альберто. Именно ему будет доверена роль, которую в Наполи и Челси у заядлого курильщика выполнял Жоржиньо, а в Ювентусе – Пьянич. Через испанца, по нашему мнению, будет проходить вся игра бьянкочелести. И в свете этого интересно, куда и зачем Маурицио хочет Рубена Лофтуса-Чика. Да, итальянец работал с ним в Челси, но ведь англичанин – в первую очередь атакующий полузащитник. Брать его на роль местного Марека Гамшика? Тогда из состава выпадет сам Милинкович-Савич, а это представить трудно.

Второй вариант – использовать 25-летнего игрока Челси, проведшего последний сезон в аренде в Фулхэме, на позиции опорника, где у него есть минимальный опыт игры. Так или иначе, Сарри умеет находить для футболистов новые роли. К тому же, Лукас Лейва последний сезон провел уже явно чуть не на своем уровне. В команде уже есть вратарь Пепе Рейна, имеющий опыт работы с тренером в Наполи, а также Чиро Иммобиле, которого Маурицио очень хотел еще в Наполи. Кстати, они земляки – оба неаполитанцы, пусть даже форвард родом из окрестностей южного города.

Еще две позиции, которые помимо левого и центрального защитника нуждаются в усилении здесь и сейчас – это фланги атаки. В теории, слева может сыграть Хоакин Корреа, но этого мало. Поэтому уже появились слухи об Лоренцо Инсинье и Маттео Политано, хотя в удовлетворение Лотито их запросов верится с трудом, и особенно это касается первого. Второй… романист, но если его самого такой переход не смущает, то не видим особых преград.

Да, в свете этого может возникнуть вопрос: а может Сарри, в отличие от Индзаги, будет обращаться внимание на игроков Примаверы? Тогда что-то да может закрыться без дополнительной покупки, а это для Лотито – рай на Земле. Одно скажем точно – Лацио Сарри будет командой интересной и занимательной. В принципе, таковой является любая команда этого человека с сигаретой в зубах.

Особенности его подхода – это и почти сведенная к нулю ротация, филигранные треугольники по всему полю и множество проведенных через эти треугольники пасов с закатыванием мяча иногда и в пустые ворота. Все это, прозванное сарриболом, будет. Кстати, в промо Лацио использован еще более замысловатый термин – сарризм!

📕 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬.𝐦.: 𝙻𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚎𝚕 𝚐𝚒𝚘𝚌𝚘 𝚍𝚎𝚕 𝚌𝚊𝚕𝚌𝚒𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚙𝚞𝚐𝚗𝚊𝚝𝚊 𝚍𝚊𝚕𝚕’𝚊𝚕𝚕𝚎𝚗𝚊𝚝𝚘𝚛𝚎 𝙼𝚊𝚞𝚛𝚒𝚣𝚒𝚘 𝚂𝚊𝚛𝚛𝚒, 𝚏𝚘𝚗𝚍𝚊𝚝𝚊 𝚜𝚞𝚕𝚕𝚊 𝚟𝚎𝚕𝚘𝚌𝚒𝚝𝚊̀ 𝚎 𝚕𝚊 𝚙𝚛𝚘𝚙𝚎𝚗𝚜𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏𝚏𝚎𝚗𝚜𝚒𝚟𝚊 pic.twitter.com/hb47j20DQN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021

Всем будет интересно. Как болельщикам Лацио, так и поклонникам других клубов. Сарри должен был популярно объяснить Лотито, что его футбол не строится за полгода. Тем более – в команде будут новички. И поэтому в идеале в контракте 2+1 этот вот "1" должен вступить в силу, ведь лучший Наполи мы увидели как раз на третий (и последний на данный момент) сезон работы Маурицио в клубе из родного города.

Ах да, и последнее. Римское дерби под знаком Сарри против Моуринью – это огонь, который мало с чем можем сравниться. Вы представляете реакцию соседей Лацио по городу, если у Сарри все выйдет? Или хотя бы выйдет лучше, чем у Моуринью… Ведь Рома, поговаривают, очень хотела Сарри, но приняла решение в пользу медиа-фигуры. Медиа-фигуры, которая значительно больше стоит, но далеко не факт, что сейчас способна хоть немного больше дать.