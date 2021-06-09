Италия

Римляне договорились с бывшим тренером Ювентуса.

Лацио договорился с Маурицио Сарри о назначении на пост главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

О сроке соглашения пока что ничего неизвестно, но по информации СМИ римский клуб предлагал итальянскому специалисту контракт на 2 года с зарплатой 3 млн евро. Также тренер получит 500 тысяч евро в случае квалификации в Лигу чемпионов.

По итогам минувшего сезона Лацио финишировал на шестом месте в турнирной таблице Серии А, что обеспечило команде место в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, совсем недавно стало известно, что Ювентус рассчитался с Маурицио Сарри, который покинул клуб летом 2020 года.