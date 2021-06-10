Италия

"Россонери" заработают на уругвайском защитнике 3,5 миллиона евро.

Крайний защитник Милана Диего Лаксальт, который провел минувший сезон в Селтике на правах аренды, продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, московское Динамо согласовало с руководством "россонери" все условиях будущего трансфера.

Утверждается, что на продаже 28-летнего уругвайца Милан заработает 3,5 миллионов евро, тогда как его зарплата в Динамо М составит 2,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Диего Лаксальт провел 17 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил один гол.

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