Судьба данного решения итальянского клуба всецело зависит от ситуации со Златаном Ибрагимовичем.
Мауро Икарди, Getty Images
12 июня 2021, 10:11
Поскольку возрастной форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович получил очередное повреждение колена, которое вывело его из заявки сборной Швеции на чемпионат Европы-2020, руководство "россонери" начало всерьез задумываться о поиске потенциальной замены для шведского исполнителя.
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, в зависимости от дальнейшего процесса восстановления 39-летнего шведа, Милану может понадобиться подписать одного либо сразу двух форвардов ему на смену.
В числе кандидатов присутствуют нападающий санкт-петербургского Зенита Сердар Азмун, который в прошлом сезоне отличился 19-ю голами и шестью голевыми передачами в 24-х матчах локального первенства, а также форвард французского ПСЖ Мауро Икарди.
Относительно 28-летнего аргентинца, Милан намерен воспользоваться его отсутствием в заявке сборной страны на матчи Копа Америки и квалификации к чемпионату мира, что, в совокупности со сравнительно слабой результативностью по ходу сезона (28 матчей, 13 голов и шесть голевых передач), может обеспечить неплохие позиции в переговорном процессе для итальянского клуба.
Однако, заработная плата Икарди в ПСЖ является неподъемной величиной для Милана, поэтому "красно-черные" могут попытаться договориться со французским коллективом об аренде с совестной оплатой контракта игрока.
Отметим, что трансферная стоимость иранского форварда Зенита на данный момент оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.