Италия

Судьба данного решения итальянского клуба всецело зависит от ситуации со Златаном Ибрагимовичем.

Поскольку возрастной форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович получил очередное повреждение колена, которое вывело его из заявки сборной Швеции на чемпионат Европы-2020, руководство "россонери" начало всерьез задумываться о поиске потенциальной замены для шведского исполнителя.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, в зависимости от дальнейшего процесса восстановления 39-летнего шведа, Милану может понадобиться подписать одного либо сразу двух форвардов ему на смену.

В числе кандидатов присутствуют нападающий санкт-петербургского Зенита Сердар Азмун, который в прошлом сезоне отличился 19-ю голами и шестью голевыми передачами в 24-х матчах локального первенства, а также форвард французского ПСЖ Мауро Икарди.

Относительно 28-летнего аргентинца, Милан намерен воспользоваться его отсутствием в заявке сборной страны на матчи Копа Америки и квалификации к чемпионату мира, что, в совокупности со сравнительно слабой результативностью по ходу сезона (28 матчей, 13 голов и шесть голевых передач), может обеспечить неплохие позиции в переговорном процессе для итальянского клуба.

Однако, заработная плата Икарди в ПСЖ является неподъемной величиной для Милана, поэтому "красно-черные" могут попытаться договориться со французским коллективом об аренде с совестной оплатой контракта игрока.

Отметим, что трансферная стоимость иранского форварда Зенита на данный момент оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.