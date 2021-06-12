Италия

Полузащитник чаще всего используется в оборонительной зоне, однако может закрыть и центр полузащиты.

Ранее, Football.ua сообщал, что бергамаская Аталанта рассматривает в качестве кандидатуры для возможного подписания полузащитника АЗ Алкмаар Тена Копмейнерса.

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, "Богиня" вышла на нидерландский клуб с предложением в 15 млн евро, к которым в последствии добавятся еще 3 млн евро, если футболист будет прогрессировать в итальянском клубе.

Бергамаски даже успели заручиться личным соглашением на переход со стороны самого 23-летнего исполнителя, однако АЗ желает получить за своего воспитанника сразу 20 млн евро, минуя прочие условности.

Портал Transfermarkt оценил Копмейнерса в 16,5 млн евро, а его действующий контракт с клубом подходит к завершению летом 2023-го года.

Прошедший сезон Тен провел крайне успешно — 40 матчей, в которых удалось забить сразу 17 голов и отдать семь результативных передач.