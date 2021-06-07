Италия

Тен Копмейнерс может сменить голландский чемпионат на итальянский.

Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 23-летнего голландца заинтересована Аталанта, которая является главным претендентом на футболиста, несмотря на интерес со стороны Арсенала, Ромы и Монако.

Действующий контракт Копмейнерса с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года. В минувшей кампании он провел 31 матч, в которых забил 15 голов и отдал 5 ассистов.

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