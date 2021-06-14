Италия

Туринский клуб не спешит выкупать футболиста, который не особо нужен Диего Симеоне.

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората, который в прошлом сезоне выступал в составе туринского Ювентуса на правах арендного соглашения, по всей видимости продолжит свои отношения со "Старой Синьорой" еще на один год.

Именно эту позицию выражает туринский клуб, выступая в адрес "матрасников" с предложением продлить арендное соглашение 28-летнего испанского футболиста до конца следующего футбольного года.

Стоит отметить, что годом ранее Мората пополнил состав "зебр" на правах арендованного футболиста за сумму в 10 млн евро, и теперь туринский клуб намерен за те же самые деньги повторно заполучить себе данного игрока на аналогичный срок.

При этом, итальянская пресса не исключает варианта, что данное предложение является одной из составляющих глобальной сделки на предмет постоянного перехода испанского нападающего в стан Ювентуса.

В этом контексте ожидается, что уже в следующем сезоне Атлетико запросит у итальянского клуба дополнительные 35 млн евро, после чего Мората станет полноправным игроком туринского коллектива.

В прошлом сезоне Альваро принял участие в 44-х матчах, оформив 20 забитых мячей и совершив 12 результативных передач.