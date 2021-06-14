Италия

Легендарный голкипер отказался от варианта завершить карьеру.

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон по завершению прошлого клубного сезона окончательно отказался от продления контракта с туринским Ювентусом, перейдя тем самым в ранг свободных агентов.

С тех пор, перед опытным стражем ворот стояло сразу несколько вариантов дальнейшего развития событий, из которых он практически сразу отмел наиболее прагматичный — завершить футбольную карьеру.

Именно поэтому Буффон и его агенты отправились на поиски нового места работы для культового стража ворот, а сам футболист следующим образом прокомментировал данный процесс: "Я чувствую себя хорошо, поэтому хочу продолжать играть в футбол.

Между выбором завершить карьеру или искать новую команду, после ухода из туринского Ювентуса, я остановился на втором варианте. Уважение со стороны моих друзей и коллег на футбольном поле дают мне возможность понять, что я сделал правильный выбор.

Сейчас, у меня на столе много предложений, каждое из которых отзывается в разных аспектах моего мировоззрения. Мне предлагают перейти в топ-клубы, где я буду регулярно выигрывать трофеи, но при этом практически всегда буду сидеть на лавке. Такое меня не устраивает. На подобное я мог пойти только из соображений любви к Ювентусу.

Также, есть команды, которые сделали многое для меня в начале моего футбольного пути. Подобные предложения бьют прямиком в мои симпатии к ним, поэтому отказаться я не имею морального права.

Я точно знаю, что хочу получить в завершении своей карьеры, а сейчас занимаюсь только тем, что ставлю на чаши весов различные варианты развития событий. Что, в конечном итоге, окажется для меня важнее — то и выберу. Мой агент присоединится ко мне уже завтра, поэтому в течение трех-четырех дней вы все узнаете", — подытожил легендарный голкипер.

Особое внимание стоит уделить месту, где Sport Mediaset удалось взять это интервью — новосозданная за средства Буффона академия голкиперов, построенная на базе Пармы — первого профессионального клуба Джиджи.

"В этом месте мы будем следовать тем методам, которым меня обучали по ходу моей долгой карьеры. Сказать сразу, что это будет однозначно история успеха, я не могу — это было бы опрометчиво. Однако, я готов делать все, чтобы помочь молодым вратарям обретать те навыки, которые сделают из них в будущем больших игроков.

У нас уже было много контактов со специалистами со всех уголков мира, каждый из которых готов привнести в проект нечто свое. У меня не было такого заведения под рукой, когда я начинал свой путь, но это не значит, что мы не должны прогрессировать. Спортивный рост — сложная работа, в которой важны мельчайшие детали. Если есть возможность сократить период подготовки юного футболиста, то почему нет?".

Напомним, что ранее Буффон уже отказался от идеи стать резервным голкипером в каталонской Барселоне.