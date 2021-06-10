Испания

"Сине-гранатовые" вряд ли смогут заполучить ветерана "бьянконери".

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон текущим летом покинет туринский клуб в связи с истечением срока контракта.

По информации Diario Sport, итальянец находится в сфере интересов Барселоны, однако не интересуется данным переходом.

Целью Буффона является игра первым номером, а не дублером, каким он, наверняка, был бы в каталонском клубе.

Также он намерен поехать на ЧМ-2022 и стать первым футболистом, принявшим участие в шести главных мировых турниров.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 43-летний Буффон провел за Ювентус 8 матчей.

Ранее Буффон рассказал, почему покинул Ювентус и анонсировал завершение карьеры.