Италия

Римский клуб хочет продлить контракт хавбека до 2025 года.

Итальянская Рома хочет продлить контракт со своим полузащитником Лоренцо Пеллегрини, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство итальянского клуба предлагает 24-летнему итальянцу контракт до 2025 года и зарплату в размере трех миллионов евро за сезон.

Действующий контракт Лоренцо рассчитан до лета 2022 года.

Также ранее СМИ отмечали, что в услугах футболиста сборной Италии заинтересована Барселона, который не против подписать с ним контракт и даже готова включить в сделку кого-нибудь из своих игроков.

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.