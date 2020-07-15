Италия

Римляне начали переговоры с хавбеком по новому соглашение.

Рома хочет сохранить полузащитника Лоренцо Пеллегрини и начала с ним переговоры по новому контракту, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

Римский клуб и сам игрок хотят продолжать сотрудничество и близки к тому, чтобы подписать новое соглашение по окончании сезона.

Действующий контракт центрального хавбека с "волками" рассчитан до июня 2022 года, а его клаусула составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 29 поединков в футболке "джаллоросси", забив 3 гола и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Пеллегрини заинтересованы Эвертон и ПСЖ.