Италия

Итальянский специалист может покинуть стан "фиалок" спустя менее месяца после назначения.

Дженнаро Гаттузо рискует покинуть пост главного тренера Фиорентины спустя менее месяца после того, как его представили в качестве нового наставника.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, у итальянского специалист произошел конфликт с руководством флорентийского клуба.

Дело в том, что у Жорже Мендеше, агента Дженнаро Гаттузо, и боссов Фиорентины разное видение на трансферную политику команды.

Напомним, Гаттузо возглавил Фиорентину 25 мая 2021 года. Последним его клубом был Наполи, с которым он занял пятую строчку в турнирной таблице Серии А по итогам прошлого сезона.

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