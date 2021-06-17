Италия

Форвард Фиорентины все еще находится в неведении относительно своего будущего.

Результативный сезон в исполнении нападающего Фиорентины Душана Влаховича не особо помог его команде в продвижении по турнирной таблице итальянской Серии А — "фиалки" завершили сезон на 13-й строчке, однако стал прекрасным подспорьем для активного интереса со стороны топ-клубов относительно его возможного подписания.

Клуб из Флоренции всячески пытается застраховать себя либо от потери ключевого исполнителя, либо обеспечить себе достойную сумму компенсации за его возможный уход.

Однако, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, агенты 21-летнего сербского форварда совершенно не в восторге от второго варианта.

Фиорентина хочет вписать в обновленное соглашение с футболистом сумму отступных в 60 млн евро, предлагая при этом со своей стороны для игрока заработную плату в три миллиона евро за сезон, что не устраивает его представителей.

Поскольку переговоры относительно продления контракта застопорились, желающие переманить Влаховича клубы тут же активизировали свой интерес к его персоне. Так, лондонский Тоттенхэм, туринский Ювентус, а также немецкие Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг наблюдают за состоянием дел между сербом и его нынешним клубом, однако не спешат выдвигать предложения со своей стороны.

В прошлом сезона Душан провел 40 матчей за свой клуб, оформив 21 забитый мяч и две голевые передачи.