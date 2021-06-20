Италия

Боснийский форвард ждет определенности по поводу своего будущего в римском клубе.

Нападающий Ромы Эдин Джеко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, при этом продолжив выступать в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, турецкий Фенербахче не вел никаких переговоров с боссами "волков" касательно подписания 35-летнего боснийца. На данном этапе Джеко со своими представителями ожидает решения от руководство Ромы по поводу своего будущего.

Учитывая большую заработную плату футболиста (7,5 миллионов евро в год) и действующий контракт до лета 2022 года, стороны могут сойтись на том, чтобы прекратить совместное сотрудничество уже в это межсезонье.

Если это произойдет, и Эдин Джеко досрочно получит статус свободного агента, то, по информации источника, Милан и Ювентус будут готовы побороться за его подписание.

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