Италия

Уругвайский хавбек, похоже, не будет больше выступать за клуб из Северного Лондона.

Арсенал в летнее трансферное окно планирует расстаться с рядом футболистов, в число которых входит опорный полузащитник Лукас Торрейра.

Сам уругвайский хавбек также не намерен оставаться на Эмирейтс, а его агент заявил о желании своего клиента вернуться в итальянскую Серию А, где тот выступал за Сампдорию перед переходом в Арсенал.

"Лукас хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас хочет в Серию А. Арсенал понимает ситуацию и поможет в этом", — приводит слова агента Торрейры журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет выручить с продажи Лукаса Торрейры 20 миллионов евро. В футболисте заинтересован Лацио, однако официального предложения "канонирам" итальянский клуб не делал.