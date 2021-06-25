Италия

Португальский голкипер решил сменить одних "волков" на других.

Вратарь Вулверхэмптона Руй Патрисиу продолжит карьеру в итальянской Серии А, где будет защищать цвета Ромы. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, все условия будущего трансфера 33-летнего голкипера согласованы, поэтому вскоре римский клуб объявит о новом подписании официально.

На трансфере Патрисиу Вулверхэмптон заработает 7 миллионов евро, однако эта сумма может увеличиться за счет различных бонусов.

Сам же португальский вратарь согласился на контракт до 2024 года с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон.

В минувшей кампании Руй Патрисиу провел 37 игр за Вулверхэмптон в рамках английской Премьер-лиги, 10 из которых он отстоял "на ноль".

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