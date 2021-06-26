Италия

Кипер спустя 15 лет вернулся в миланский клуб.

Миланский Интер объявил о подписании вратаря Кротоне Алекса Кордаца, который является воспитанником "нерадзурри".

Кипер успел прокомментировать возвращение в родной клуб спустя 15 лет.

"Все было случайно, как гром среди ясного неба, все очень неожиданно. Мы уже говорили о следующем сезоне. Мы вновь хотим завоевать Скудетто.

Звонок от боссов Интера застал меня врасплох, это смесь радости и горечи. Я еду в Милан, чтобы совершенствоваться, расти и понимать, что меня ждет в будущем. Носить эту футболку — предмет гордости, и вернуться в Интер — мечта".

"Я очень счастлив, но не понимаю, чем я заслужил на этот переход? Это было неожиданно, это была идея, которую за несколько дней разработали руководители Интера.

Я хочу играть, тренироваться, бороться и продолжать качественно делать свою работу. Мне это нравится, потому что это футбол, он заставляет преодолевать трудности, и я хочу работать", — сказал Кордац.

Напомним, Кордац перебрался в Интер из Кротоне, с которым минувший сезон отыграл в Серии А.