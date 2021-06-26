Италия

Украинский хавбек может покинуть клуб из Бергамо.

Ранее появилась информация о том, что центральный полузащитник Виктор Коваленко может перебраться из Аталанты в Болонью на правах аренды, однако вероятен вариант и с полноценным уходом украинского хавбека.

Как сообщает TuttoBolognaWeb, бергамаски серьезно заинтересованы в подписании защитника Болоньи Такэхиро Томиясу, однако они не готовы платить за него требуемые 25 миллионов евро.

Аталанта может предложить "красно-синим" за 22-летнего японца только 18 миллионов евро, при этом также включив в сделку своего футболиста — Виктора Коваленко.

Напомним, 25-летний украинец перебрался в Аталанту прошедшей зимой, но смог лишь сыграть в одном матче, выйдя на замену вместо Руслана Малиновского. Сумма его трансфера составила 600 тысяч евро.