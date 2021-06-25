Украинский хавбек может сменить клубную прописку этим летом.
Виктор Коваленко, ФК Аталанта
25 июня 2021, 11:22
Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Tutto Atalanta.
По информации источника, руководство "нерадзурри" не рассчитывает на украинского хавбека, поэтому клуб из Бергамо рассматривает возможность с его уходом.
Также отмечается, что в услугах футболиста сборной Украины заинтересована Болонья, которая может арендовать украинца. Не исключен и полноценный трансфер, если будет финансово выгодное предложение.
Напомним, 25-летний украинец перебрался в Аталанту прошедшей зимой, но смог лишь сыграть в одном матче, выйдя на замену вместо Руслана Малиновского. Сумма его трансфера составила 600 тысяч евро.
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