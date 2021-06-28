Италия

Итальянский клуб претендует также на еще одного игрока мадридской команды.

Испанский полузащитник мадридского Реала Браим Диас успешно провел сезон-2020/21 в аренде в итальянском Милане, и теперь "россонери" вновь совершают попытку пригласить его в стан своей команды.

Однако, на этот раз Милан намерен прописать в контракте игрока опцию выкупа, которая позволит ему полностью получить права на футболиста по итогам следующего футбольного года, в обмен на 25 млн евро, о чем сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

При этом, "сливочные" также рассматривают возможность стремительного прогресса Диаса, поэтому хотят разместить в арендном соглашении специальный пункт, который позволит им совершить обратный выкуп игрока за 30-31 млн евро.

Однако, не одним лишь 21-летним полузащитником ограничиваются интересны Милана. В качестве возможной трансферной опции для коллектива Стефано Пьоли называется правый защитник Альваро Одриосола, однако возможность его прихода в клуб зависит от результатов переговоров между "россонери" и Манчестер Юнайтед относительно Диогу Далота.

В прошлом сезоне Диас отыграл 39 матчей за Милан, забив при этом семь голов и отдав четыре результативные передачи.