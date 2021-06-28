Италия

Футболист переедет в Италию в ближайшее время.

Нападающий сборной Австрии и Шанхай Порт Марко Арнаутович перейдет в итальянскую Болонью.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переход австрийца в клуб уже согласован.

Сам Марко уже договорился с руководством Шанхай Порт о расторжении контракта и присоединится к Болонье на правах свободного агента.

Что касается его личного контракта, то он будет подписан на три года, а его зарплата составит 2,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2009/10 Арнаутович уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета миланского Интера.



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