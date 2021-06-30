Италия

В конце мая аргентинский хавбек покинул Севилью.

Парма на своем официальном сайте объявила о подписании атакующего полузащитника Франко Васкеса, который покинул Севилью на правах свободного агента в конце минувшего сезона.

32-летний аргентинец подписал с "крестоносцами" полноценный контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако между клубом и футболистом предусмотрен вариант с продлением соглашения еще на один год при условия выполнения определенных условий.

В минувшем сезоне Франко Васкес провел за Севилью 22 неполных поединка (342 минуты), в которых ему удалось забить один гол.

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