Италия

Футболист "повесил бутсы на гвоздь" в 34 года.

Бывший защитник сборной Италии Сальваторе Боккетти принял решение завершить карьеру, сообщает Николо Скира.

Футболист, которому в ноябре исполнится 35 лет, решил приступить к тренерской деятельности. Он будет работать с юношами Вероны.

С 2019 по 2021 год Боккетти защищал цвета Вероны. Также он успел поиграть за Фрозиноне, Дженоа, Милан и другие. На его счету пять матчей в футболке сборной Италии.

Последним клубом Боккетти стала Пескара, за которую он выступал на правах аренды и сыграл 18 матчей, в которых забил два гола.

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