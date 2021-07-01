Италия

У игроков закончились контракты с сардинским клубом.

Как сообщила пресс-служба сардинского Кальяри, клуб был вынужден расстаться сразу с семью футболистами из своей обоймы из-за одномоментного завершения их контрактов.

Речь идет, в большей степени, об игроках, которые вернулись в свои базовые команды по завершению срока аренды в стане "островитян".

Так, защитники Артуло Калабрези и Даниэле Ругани отбыл в Болонью и туринский Ювентус соответственно, полузащитники Альфред Дункан и Раджа Наингголан продолжат выступления в составе Фиорентины и миланского Интера, а нападающий Рикардо Соттил также пополнит стан "фиалок".

Кроме того, контракты не были продлены с полузащитником Квадво Асамоа и защитником Рагнаром Клаваном, которые получили статус свободного агента.

Стоит отметить, что уже в рамках текущей трансферной кампании Кальяри потратил 13,5 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt на приобретение у Пескары флангового защитника Габриэля Дзаппы и полузащитника Развана Марина из амстердамского Аякса.