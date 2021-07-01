Италия

Неаполитанский клуб намерен сохранить свой кадровый потенциал.

В конце прошедшего сезона итальянской Серии А неаполитанский Наполи сменил фигуру на посту главного тренера основной команды, а новоприбывший Лучано Спаллетти на данный момент пытается найти пути для усиления кадровой обоймы своего нового коллектива.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что одним из первых шагов наставника на новом месте работы был запрет на продажу 24-летнего французского нападающего Адама Унаса, который вернулся в стан "южан" после двух кратковременных аренд в Кальяри и Кротоне соответственно.

В прошлом сезоне Унас провел 25 игр, в которых отличился четырьмя голами и отдал пять результативных передач, чем вызвал интерес со стороны Торино и Монцы.

При этом, этот же источник располагает информацией, что Наполи удалось успешно провести первый раунд переговоров с голкипером андалузской Севильи Томашем Вацликом, после чего намерены закрыть сделку о переходе чешского стража ворот.

Из исходящих трансферов, можно сказать, что Спаллетти не особо рассчитывает на присутствие Мариу Руи, на которого уже вышел с предложением контракта Галатасарай.