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    01 июля 2021, 15:50

    Роберто может перейти в Интер

    Футболист попал в сферу интересов миланцев.

    Серхи Роберто, Getty images
    Серхи Роберто, Getty images 01 июля 2021, 15:50

    Миланский Интер планирует усилить оборону в летнее трансферное окно. 

    Руководство клуба собирает информацию о защитнике Барселоны Серхи Роберто. Им также интересуется Манчестер Сити.

    Сообщается, что Интер в ближайшее время сделает Барселоне предложение по 29-летнему защитнику.

    Его нынешний контракт с "сине-гранатовыми" заканчивается летом 2022 года, а значит сумма трансфера может быть значительно ниже.

    В нынешнем сезоне Роберто не часто появлялся на поле из-за травм — на его счету 15 поединков, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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