Роберто может перейти в Интер

Италия

Футболист попал в сферу интересов миланцев.

Миланский Интер планирует усилить оборону в летнее трансферное окно.

Руководство клуба собирает информацию о защитнике Барселоны Серхи Роберто. Им также интересуется Манчестер Сити.

Сообщается, что Интер в ближайшее время сделает Барселоне предложение по 29-летнему защитнику.

Его нынешний контракт с "сине-гранатовыми" заканчивается летом 2022 года, а значит сумма трансфера может быть значительно ниже.