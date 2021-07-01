Роберто может перейти в Интер

Футболист попал в сферу интересов миланцев.
Серхи Роберто, Getty images
01 июля 2021, 15:50
Миланский Интер планирует усилить оборону в летнее трансферное окно.
Руководство клуба собирает информацию о защитнике Барселоны Серхи Роберто. Им также интересуется Манчестер Сити.
Сообщается, что Интер в ближайшее время сделает Барселоне предложение по 29-летнему защитнику.
Его нынешний контракт с "сине-гранатовыми" заканчивается летом 2022 года, а значит сумма трансфера может быть значительно ниже.
В нынешнем сезоне Роберто не часто появлялся на поле из-за травм — на его счету 15 поединков, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.