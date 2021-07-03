Италия

Футболист продолжает поддерживать движение БЛМ.

Нападающий Марио Балотелли заявил, что будь он на Евро-2020 в составе сборной Италии, то вставал бы на колено перед играми.

"Приклонил бы я колено перед матчем Евро-2020? Естественно. Будь я на Евро-2020, заставил бы встать на колено всех, кто играет со мной и против меня", — заявил Балотелли.

Напомним, Марио Балотелли был одной из ключевых фигур сборной Италии на чемпионате мира 2014 года. Тогда он помог сборной Италии пробиться в финал турнира.

Его последним клубом был ФК Монца из итальянской Серии Б. Он присоединился к Монце в декабре 2020 года. За время выступления за клуб итальянец принял участие в 14 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.



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