Италия

Албанский защитник ранее покинул Наполи на правах свободного агента.

Крайний защитник Элсид Хисай продолжит выступать в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний албанец практически завершил процедуру перехода в Лацио на правах свободного агента после того, как этим летом у него истек контракт с Наполи.

Отмечается, что трансфер Хисая в римский клуб должен состояться на этой неделе.

В минувшем сезоне албанский фулбек провел за Наполи 29 поединков, в которых ему удалось отметиться тремя результативными передачами.

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