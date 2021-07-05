Италия

Бразильский вингер согласовал условия личного контракта с римским клубом.

Крайний полузащитник Вест Хэма Фелипе Андерсон этим летом может вернуться в Лацио, за который он выступал в период с 2013 по 2018 год.

Как сообщает журналист Николо Скира, 28-летний бразилец уже согласовал условия личного контракта с "орлами", который будет рассчитан до 2025 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро за сезон.

Сам футболист хочет вернуться в Лацио, однако римляне пока не достигли договоренности с Вест Хэмом касательно условий трансфера. Предварительные переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне Фелипе Андерсон выступал за Порту, за который он провел 10 неполных матчей и отметился одним ассистом.