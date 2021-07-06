Сербский фулбек продолжит выступать за миланский клуб.
Александар Коларов, Inter Milan
06 июля 2021, 17:58
Интер на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с опытным крайним защитником Александаром Коларовым.
35-летний серб продлил с "нерадзурри" контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2022 года.
Коларов перебрался в Интер осенью прошлого года и за это время провел 11 поединков, отдав один ассист. Вместе с Интером он впервые стал чемпионом Серии А.
Ранее появлялась информация, что по новому контракту за предстоящий сезон Александар Коларов заработает 1,5 миллиона евро.