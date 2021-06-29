Италия

Опытный серб продолжит выступления в составе "нерадзурри".

Защитник Интера Александар Коларов продолжит свои выступления в составе миланского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 35-летний серб уже согласовал новое соглашение с "нерадзурри", которое будет рассчитано до лета следующего года. За предстоящий сезон он заработает 1,5 миллиона евро.

Коларов перебрался в Интер осенью прошлого года и за это время провел 11 поединков, отдав один ассист. Вместе с Интером он впервые стал чемпионом Серии А.

Ранее сообщалось, что у Коларова был вариант продолжения карьеры в Болонье.

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