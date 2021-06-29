Опытный серб продолжит выступления в составе "нерадзурри".
Александар Коларов, Getty Images
29 июня 2021, 19:56
Защитник Интера Александар Коларов продолжит свои выступления в составе миланского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, 35-летний серб уже согласовал новое соглашение с "нерадзурри", которое будет рассчитано до лета следующего года. За предстоящий сезон он заработает 1,5 миллиона евро.
Коларов перебрался в Интер осенью прошлого года и за это время провел 11 поединков, отдав один ассист. Вместе с Интером он впервые стал чемпионом Серии А.
Ранее сообщалось, что у Коларова был вариант продолжения карьеры в Болонье.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.